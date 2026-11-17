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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 15
Yunus
15
10:15
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايت بقران غير هاذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَـٰتٍۢ ۙ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِىٓ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥
وَإِذَا
ﱁ
تُتۡلَىٰ
ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
ءَايَاتُنَا
ﱄ
بَيِّنَٰتٖ
ﱅ
قَالَ
ﱆ
ٱلَّذِينَ
ﱇ
لَا
ﱈ
يَرۡجُونَ
ﱉ
لِقَآءَنَا
ﱊ
ٱئۡتِ
ﱋ
بِقُرۡءَانٍ
ﱌ
غَيۡرِ
ﱍ
هَٰذَآ
ﱎ
أَوۡ
ﱏ
بَدِّلۡهُۚ
ﱐﱑ
قُلۡ
ﱒ
مَا
ﱓ
يَكُونُ
ﱔ
لِيٓ
ﱕ
أَنۡ
ﱖ
أُبَدِّلَهُۥ
ﱗ
مِن
ﱘ
تِلۡقَآيِٕ
ﱙ
نَفۡسِيٓۖ
ﱚﱛ
إِنۡ
ﱜ
أَتَّبِعُ
ﱝ
إِلَّا
ﱞ
مَا
ﱟ
يُوحَىٰٓ
ﱠ
إِلَيَّۖ
ﱡﱢ
إِنِّيٓ
ﱣ
أَخَافُ
ﱤ
إِنۡ
ﱥ
عَصَيۡتُ
ﱦ
رَبِّي
ﱧ
عَذَابَ
ﱨ
يَوۡمٍ
ﱩ
عَظِيمٖ
ﱪ
١٥
ﱫ
Ayetlerimiz onlara açık açık okununca, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, "Bundan başka bir Kuran getir veya bunu değiştir" dediler. De ki: "Onu kendiliğimden değiştiremem, ben ancak, bana vahyolunana uyarım. Ben Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabına uğramaktan korkarım."
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