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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 105
Yunus
105
10:105
وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ١٠٥
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًۭا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٥
وَأَنۡ
ﳁ
أَقِمۡ
ﳂ
وَجۡهَكَ
ﳃ
لِلدِّينِ
ﳄ
حَنِيفٗا
ﳅ
وَلَا
ﳆ
تَكُونَنَّ
ﳇ
مِنَ
ﳈ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﳉ
١٠٥
ﳊ
(Muhammed'e) "Yüzünü, doğruya yönelmiş olarak dine çevir, sakın ortak koşanlardan olma; sana fayda da zarar da veremeyecek, Allah'tan başkasına yalvarma; öyle yaparsan şüphesiz, zalimlerden olursun" denildi.
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