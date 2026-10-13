Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Yunus Ayah 104

[ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - بڵێ: ئهی خهڵكی ئهگهر ئێوه گومانتان ههیه له دینهكهی من كه بهتاك پهرستنی خوای گهورهیه [ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ] ئهوه من ئهو كهسانه ناپهرستم كه ئێوه له غهیری خوای گهوره ئهیانپهرستن [ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ] بهڵام من عیبادهتی ئهو خوایه ئهكهم كه ئێوه ئهمرێنێت و مردنی ئێوه بهدهست ئهوه وه سزاتان ئهدات [ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٤) ] وه من فهرمانم پێكراوه لهلایهن خوای گهوره له باوهڕداران بم.