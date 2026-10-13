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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 101
Yunus
101
10:101
قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يومنون ١٠١
قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠١
قُلِ
ﱸ
ٱنظُرُواْ
ﱹ
مَاذَا
ﱺ
فِي
ﱻ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱼ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﱽﱾ
وَمَا
ﱿ
تُغۡنِي
ﲀ
ٱلۡأٓيَٰتُ
ﲁ
وَٱلنُّذُرُ
ﲂ
عَن
ﲃ
قَوۡمٖ
ﲄ
لَّا
ﲅ
يُؤۡمِنُونَ
ﲆ
١٠١
ﲇ
"Göklerde ve yerde neler var, bir bakın" de. İnanmayacak bir millete ayetler ve uyarmalar fayda vermez.
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