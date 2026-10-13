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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 100
Yunus
100
10:100
وما كان لنفس ان تومن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ١٠٠
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠
وَمَا
ﱨ
كَانَ
ﱩ
لِنَفۡسٍ
ﱪ
أَن
ﱫ
تُؤۡمِنَ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
بِإِذۡنِ
ﱮ
ٱللَّهِۚ
ﱯﱰ
وَيَجۡعَلُ
ﱱ
ٱلرِّجۡسَ
ﱲ
عَلَى
ﱳ
ٱلَّذِينَ
ﱴ
لَا
ﱵ
يَعۡقِلُونَ
ﱶ
١٠٠
ﱷ
Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse inanamaz. O, aklını kullanmayanlara kötü bir azab verir.
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