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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Ayah 77
Ya-Sin
77
36:77
اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٧٧
أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍۢ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌۭ مُّبِينٌۭ ٧٧
أَوَلَمۡ
ﱸ
يَرَ
ﱹ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱺ
أَنَّا
ﱻ
خَلَقۡنَٰهُ
ﱼ
مِن
ﱽ
نُّطۡفَةٖ
ﱾ
فَإِذَا
ﱿ
هُوَ
ﲀ
خَصِيمٞ
ﲁ
مُّبِينٞ
ﲂ
٧٧
ﲃ
İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da; "Çürümüş kemikleri kim yaratacak" diyerek, Bize misal vermeye kalkar?
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