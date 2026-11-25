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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Ayah 70
Ya-Sin
70
36:70
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ٧٠
لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّۭا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٠
لِّيُنذِرَ
ﳈ
مَن
ﳉ
كَانَ
ﳊ
حَيّٗا
ﳋ
وَيَحِقَّ
ﳌ
ٱلۡقَوۡلُ
ﳍ
عَلَى
ﳎ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﳏ
٧٠
ﳐ
Diri olan kimseyi uyarsın ve verilen söz de inkarcıların aleyhine çıksın.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.