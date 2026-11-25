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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Ayah 65
Ya-Sin
65
36:65
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ٦٥
ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٦٥
ٱلۡيَوۡمَ
ﲐ
نَخۡتِمُ
ﲑ
عَلَىٰٓ
ﲒ
أَفۡوَٰهِهِمۡ
ﲓ
وَتُكَلِّمُنَآ
ﲔ
أَيۡدِيهِمۡ
ﲕ
وَتَشۡهَدُ
ﲖ
أَرۡجُلُهُم
ﲗ
بِمَا
ﲘ
كَانُواْ
ﲙ
يَكۡسِبُونَ
ﲚ
٦٥
ﲛ
İşte o gün ağızlarını mühürleriz, Bizimle elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahidlik eder.
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