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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Ayah 60
Ya-Sin
60
36:60
۞ الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ٦٠
۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ ٦٠
۞ أَلَمۡ
ﱣ ﱤ
أَعۡهَدۡ
ﱥ
إِلَيۡكُمۡ
ﱦ
يَٰبَنِيٓ
ﱧ
ءَادَمَ
ﱨ
أَن
ﱩ
لَّا
ﱪ
تَعۡبُدُواْ
ﱫ
ٱلشَّيۡطَٰنَۖ
ﱬﱭ
إِنَّهُۥ
ﱮ
لَكُمۡ
ﱯ
عَدُوّٞ
ﱰ
مُّبِينٞ
ﱱ
٦٠
ﱲ
Allah şöyle buyurur: Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Ey insanoğulları! Ben size, şeytana tapmayın, o sizin için apaçık bir düşmandır, Bana kulluk edin, bu doğru yoldur, diye bildirmedim mi?
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