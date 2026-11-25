Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Ayah 52
Ya-Sin
52
36:52
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هاذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلون ٥٢
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ ۗ هَـٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٢
قَالُواْ
ﲷ
يَٰوَيۡلَنَا
ﲸ
مَنۢ
ﲹ
بَعَثَنَا
ﲺ
مِن
ﲻ
مَّرۡقَدِنَاۜۗ
ﲼﲽ ﲾ
هَٰذَا
ﲿ
مَا
ﳀ
وَعَدَ
ﳁ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﳂ
وَصَدَقَ
ﳃ
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
ﳄ
٥٢
ﳅ
"Vah halimize! Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı?" derler. Onlara: "İşte Rahman olan Allah'ın vadettiği budur, peygamberler doğru söylemişlerdi" denir.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.