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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Ayah 46
Ya-Sin
46
36:46
وما تاتيهم من اية من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين ٤٦
وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍۢ مِّنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٤٦
وَمَا
ﱮ
تَأۡتِيهِم
ﱯ
مِّنۡ
ﱰ
ءَايَةٖ
ﱱ
مِّنۡ
ﱲ
ءَايَٰتِ
ﱳ
رَبِّهِمۡ
ﱴ
إِلَّا
ﱵ
كَانُواْ
ﱶ
عَنۡهَا
ﱷ
مُعۡرِضِينَ
ﱸ
٤٦
ﱹ
Zaten Rabbinin ayetlerinden herhangi biri kendilerine geldiğinde ondan hep yüz çeviregelmişlerdi.
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Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.