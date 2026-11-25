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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Ayah 44
Ya-Sin
44
36:44
الا رحمة منا ومتاعا الى حين ٤٤
إِلَّا رَحْمَةًۭ مِّنَّا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍۢ ٤٤
إِلَّا
ﱛ
رَحۡمَةٗ
ﱜ
مِّنَّا
ﱝ
وَمَتَٰعًا
ﱞ
إِلَىٰ
ﱟ
حِينٖ
ﱠ
٤٤
ﱡ
Ama katımızdan bir rahmet ve bir süreye kadar geçinme olarak onları geri bıraktık.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.