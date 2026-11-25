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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Ayah 43
Ya-Sin
43
36:43
وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ٤٣
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ٤٣
وَإِن
ﱑ
نَّشَأۡ
ﱒ
نُغۡرِقۡهُمۡ
ﱓ
فَلَا
ﱔ
صَرِيخَ
ﱕ
لَهُمۡ
ﱖ
وَلَا
ﱗ
هُمۡ
ﱘ
يُنقَذُونَ
ﱙ
٤٣
ﱚ
Dilesek, onları suda boğardık; ne yardımlarına koşan bulunur ve ne de kendileri kurtulabilirlerdi.
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Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.