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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Ayah 38
Ya-Sin
38
36:38
والشمس تجري لمستقر لها ذالك تقدير العزيز العليم ٣٨
وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّۢ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٨
وَٱلشَّمۡسُ
ﲱ
تَجۡرِي
ﲲ
لِمُسۡتَقَرّٖ
ﲳ
لَّهَاۚ
ﲴﲵ
ذَٰلِكَ
ﲶ
تَقۡدِيرُ
ﲷ
ٱلۡعَزِيزِ
ﲸ
ٱلۡعَلِيمِ
ﲹ
٣٨
ﲺ
Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu, güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur.
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