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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Ayah 38
Al-Waqi'ah
38
56:38
لاصحاب اليمين ٣٨
لِّأَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ ٣٨
لِّأَصۡحَٰبِ
ﲛ
ٱلۡيَمِينِ
ﲜ
٣٨
ﲝ
Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır; onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.