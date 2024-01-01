Hakkımızda
Quran.com 1995 yılında kuruldu. Web sitesi herkesin Kuran'ı okumasını, incelemesini ve öğrenmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Proje açık kaynaktır ve çekirdek ekip üyeleri ile Tarteel ekibi arasında bir işbirliği olarak oluşturulmuştur.
Katkıda Bulunanlar
Bu proje, kullandığımız birçok açık kaynak kütüphane ve proje olmadan mümkün olmazdı:
- Tanzil: Yüksek düzeyde doğrulanmış kesin bir Kuran metni sağlamayı amaçlayan uluslararası bir Kuran projesi.
- QuranComplex: Kral Fehd Mushaf-ı Şerîf Basım Kurumu, Kur'an-ı Kerim'e ve Bilimlerine hizmet etmede, anlamlarını tercüme etmede ve Kuran Metnini bozulmadan korumada liderdir. baskı, ses kayıtları, elektronik yayıncılık ve dijital uygulamalar alanında ileri teknolojiler.
- Collin Fair: Kaydedilmiş Kur'an tilavetinin kelime-kesin olarak bölümlemesini üretmek için bir araç.
- Kur'an-ı Kerim Ansiklopedisi: Kur'an-ı Kerim'in birçok dünya dilindeki anlam ve tefsirlerinin ücretsiz ve güvenilir tercümelerini içeren bir portal.
- Zekr: Kuran'a göz atmak ve araştırmak için açık platform Kuran çalışma aracı
- Lokalize: Verimlilik ve kalite güvencesine odaklanan ve sorunsuz bir yerelleştirme iş akışı sağlayan bilgisayar destekli bir çeviri sistemi.
- Vercel : ön uç geliştiricilere öncelik veren ve onlara yüksek performanslı web siteleri ve uygulamalar oluşturmaları için kapsamlı araçlar sunan bir dağıtım ve işbirliği platformudur.