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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Ayah 127
At-Tawbah
127
9:127
واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون ١٢٧
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍۢ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۭ لَّا يَفْقَهُونَ ١٢٧
وَإِذَا
ﲅ
مَآ
ﲆ
أُنزِلَتۡ
ﲇ
سُورَةٞ
ﲈ
نَّظَرَ
ﲉ
بَعۡضُهُمۡ
ﲊ
إِلَىٰ
ﲋ
بَعۡضٍ
ﲌ
هَلۡ
ﲍ
يَرَىٰكُم
ﲎ
مِّنۡ
ﲏ
أَحَدٖ
ﲐ
ثُمَّ
ﲑ
ٱنصَرَفُواْۚ
ﲒﲓ
صَرَفَ
ﲔ
ٱللَّهُ
ﲕ
قُلُوبَهُم
ﲖ
بِأَنَّهُمۡ
ﲗ
قَوۡمٞ
ﲘ
لَّا
ﲙ
يَفۡقَهُونَ
ﲚ
١٢٧
ﲛ
Bir sure inince, "Sizi bir kimse görüyor mu?" diye birbirlerine bakarlar, sonra dönüp giderler. Anlamaz bir güruh olmalarına karşılık Allah onların kalblerini imandan döndürmüştür.
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