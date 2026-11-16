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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Ayah 126
At-Tawbah
126
9:126
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ١٢٦
أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍۢ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦
أَوَلَا
ﱴ
يَرَوۡنَ
ﱵ
أَنَّهُمۡ
ﱶ
يُفۡتَنُونَ
ﱷ
فِي
ﱸ
كُلِّ
ﱹ
عَامٖ
ﱺ
مَّرَّةً
ﱻ
أَوۡ
ﱼ
مَرَّتَيۡنِ
ﱽ
ثُمَّ
ﱾ
لَا
ﱿ
يَتُوبُونَ
ﲀ
وَلَا
ﲁ
هُمۡ
ﲂ
يَذَّكَّرُونَ
ﲃ
١٢٦
ﲄ
Onlar, yılda bir iki defa belaya uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyleyken yine tevbe etmiyorlar, ibret de almıyorlar.
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