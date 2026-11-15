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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Ayah 119
At-Tawbah
119
9:119
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ١١٩
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١١٩
يَٰٓأَيُّهَا
ﱢ
ٱلَّذِينَ
ﱣ
ءَامَنُواْ
ﱤ
ٱتَّقُواْ
ﱥ
ٱللَّهَ
ﱦ
وَكُونُواْ
ﱧ
مَعَ
ﱨ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﱩ
١١٩
ﱪ
Ey inananlar! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun.
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Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.