Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Ayah 118
At-Tawbah
118
9:118
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ١١٨
وَعَلَى ٱلثَّلَـٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٨
وَعَلَى
ﱁ
ٱلثَّلَٰثَةِ
ﱂ
ٱلَّذِينَ
ﱃ
خُلِّفُواْ
ﱄ
حَتَّىٰٓ
ﱅ
إِذَا
ﱆ
ضَاقَتۡ
ﱇ
عَلَيۡهِمُ
ﱈ
ٱلۡأَرۡضُ
ﱉ
بِمَا
ﱊ
رَحُبَتۡ
ﱋ
وَضَاقَتۡ
ﱌ
عَلَيۡهِمۡ
ﱍ
أَنفُسُهُمۡ
ﱎ
وَظَنُّوٓاْ
ﱏ
أَن
ﱐ
لَّا
ﱑ
مَلۡجَأَ
ﱒ
مِنَ
ﱓ
ٱللَّهِ
ﱔ
إِلَّآ
ﱕ
إِلَيۡهِ
ﱖ
ثُمَّ
ﱗ
تَابَ
ﱘ
عَلَيۡهِمۡ
ﱙ
لِيَتُوبُوٓاْۚ
ﱚﱛ
إِنَّ
ﱜ
ٱللَّهَ
ﱝ
هُوَ
ﱞ
ٱلتَّوَّابُ
ﱟ
ٱلرَّحِيمُ
ﱠ
١١٨
ﱡ
Bütün genişliğine rağmen yer onlara dar gelerek nefisleri kendilerini sıkıştırıp, Allah'tan başka sığınacak kimse olmadığını anlayan, savaştan geri kalmış üç kişinin tevbesini de kabul etti. Allah, tevbe ettikleri için onların tevbesini kabul etmiştir. Çünkü O tevbeleri kabul eden, merhametli olandır.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.