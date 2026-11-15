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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Ayah 117
At-Tawbah
117
9:117
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم ١١٧
لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِىِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍۢ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١١٧
لَّقَد
ﲨ
تَّابَ
ﲩ
ٱللَّهُ
ﲪ
عَلَى
ﲫ
ٱلنَّبِيِّ
ﲬ
وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ
ﲭ
وَٱلۡأَنصَارِ
ﲮ
ٱلَّذِينَ
ﲯ
ٱتَّبَعُوهُ
ﲰ
فِي
ﲱ
سَاعَةِ
ﲲ
ٱلۡعُسۡرَةِ
ﲳ
مِنۢ
ﲴ
بَعۡدِ
ﲵ
مَا
ﲶ
كَادَ
ﲷ
يَزِيغُ
ﲸ
قُلُوبُ
ﲹ
فَرِيقٖ
ﲺ
مِّنۡهُمۡ
ﲻ
ثُمَّ
ﲼ
تَابَ
ﲽ
عَلَيۡهِمۡۚ
ﲾﲿ
إِنَّهُۥ
ﳀ
بِهِمۡ
ﳁ
رَءُوفٞ
ﳂ
رَّحِيمٞ
ﳃ
١١٧
ﳄ
And olsun ki, Allah, sıkıntılı bir zamanda bir kısmının kalbleri kaymak üzere iken Peygamber'e uyan Muhacirlerle Ensarın ve Peygamberin tevbelerini kabul etti. Tevbelerini, onlara karşı şefkatli ve merhametli olduğu için kabul etmiştir.
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