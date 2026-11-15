Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Ayah 115
At-Tawbah
115
9:115
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ١١٥
وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١١٥
وَمَا
ﲀ
كَانَ
ﲁ
ٱللَّهُ
ﲂ
لِيُضِلَّ
ﲃ
قَوۡمَۢا
ﲄ
بَعۡدَ
ﲅ
إِذۡ
ﲆ
هَدَىٰهُمۡ
ﲇ
حَتَّىٰ
ﲈ
يُبَيِّنَ
ﲉ
لَهُم
ﲊ
مَّا
ﲋ
يَتَّقُونَۚ
ﲌﲍ
إِنَّ
ﲎ
ٱللَّهَ
ﲏ
بِكُلِّ
ﲐ
شَيۡءٍ
ﲑ
عَلِيمٌ
ﲒ
١١٥
ﲓ
Allah, bir milleti doğru yola eriştirdikten sonra, sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça, sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.