Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Ayah 114
At-Tawbah
114
9:114
وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم ١١٤
وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍۢ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّۭ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌۭ ١١٤
وَمَا
ﱨ
كَانَ
ﱩ
ٱسۡتِغۡفَارُ
ﱪ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱫ
لِأَبِيهِ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
عَن
ﱮ
مَّوۡعِدَةٖ
ﱯ
وَعَدَهَآ
ﱰ
إِيَّاهُ
ﱱ
فَلَمَّا
ﱲ
تَبَيَّنَ
ﱳ
لَهُۥٓ
ﱴ
أَنَّهُۥ
ﱵ
عَدُوّٞ
ﱶ
لِّلَّهِ
ﱷ
تَبَرَّأَ
ﱸ
مِنۡهُۚ
ﱹﱺ
إِنَّ
ﱻ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱼ
لَأَوَّٰهٌ
ﱽ
حَلِيمٞ
ﱾ
١١٤
ﱿ
İbrahim'in, babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden ötürü idi.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.