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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Ayah 113
At-Tawbah
113
9:113
ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ١١٣
مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ١١٣
مَا
ﱓ
كَانَ
ﱔ
لِلنَّبِيِّ
ﱕ
وَٱلَّذِينَ
ﱖ
ءَامَنُوٓاْ
ﱗ
أَن
ﱘ
يَسۡتَغۡفِرُواْ
ﱙ
لِلۡمُشۡرِكِينَ
ﱚ
وَلَوۡ
ﱛ
كَانُوٓاْ
ﱜ
أُوْلِي
ﱝ
قُرۡبَىٰ
ﱞ
مِنۢ
ﱟ
بَعۡدِ
ﱠ
مَا
ﱡ
تَبَيَّنَ
ﱢ
لَهُمۡ
ﱣ
أَنَّهُمۡ
ﱤ
أَصۡحَٰبُ
ﱥ
ٱلۡجَحِيمِ
ﱦ
١١٣
ﱧ
Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra, akraba bile olsalar, puta tapanlar için mağfiret dilemek Peygamber'e ve müminlere yaraşmaz.
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