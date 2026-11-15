Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Ayah 112
At-Tawbah
112
9:112
التايبون العابدون الحامدون السايحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المومنين ١١٢
ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلْعَـٰبِدُونَ ٱلْحَـٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلْـَٔامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَـٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢
ٱلتَّٰٓئِبُونَ
ﱁ
ٱلۡعَٰبِدُونَ
ﱂ
ٱلۡحَٰمِدُونَ
ﱃ
ٱلسَّٰٓئِحُونَ
ﱄ
ٱلرَّٰكِعُونَ
ﱅ
ٱلسَّٰجِدُونَ
ﱆ
ٱلۡأٓمِرُونَ
ﱇ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ
ﱈ
وَٱلنَّاهُونَ
ﱉ
عَنِ
ﱊ
ٱلۡمُنكَرِ
ﱋ
وَٱلۡحَٰفِظُونَ
ﱌ
لِحُدُودِ
ﱍ
ٱللَّهِۗ
ﱎﱏ
وَبَشِّرِ
ﱐ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱑ
١١٢
ﱒ
Allah'a tevbe eden, kullukta bulunan, O'nu öven, O'nun uğrunda gezen, rüku ve secde eden, uygun olanı buyurup fenalığı yasak eden ve Allah'ın yasalarını koruyan müminlere de müjdele.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.