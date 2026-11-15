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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tawbah Ayah 111
At-Tawbah
111
9:111
۞ ان الله اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذالك هو الفوز العظيم ١١١
۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّۭا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١١
۞ إِنَّ
ﲥ ﲦ
ٱللَّهَ
ﲧ
ٱشۡتَرَىٰ
ﲨ
مِنَ
ﲩ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲪ
أَنفُسَهُمۡ
ﲫ
وَأَمۡوَٰلَهُم
ﲬ
بِأَنَّ
ﲭ
لَهُمُ
ﲮ
ٱلۡجَنَّةَۚ
ﲯﲰ
يُقَٰتِلُونَ
ﲱ
فِي
ﲲ
سَبِيلِ
ﲳ
ٱللَّهِ
ﲴ
فَيَقۡتُلُونَ
ﲵ
وَيُقۡتَلُونَۖ
ﲶﲷ
وَعۡدًا
ﲸ
عَلَيۡهِ
ﲹ
حَقّٗا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلتَّوۡرَىٰةِ
ﲼ
وَٱلۡإِنجِيلِ
ﲽ
وَٱلۡقُرۡءَانِۚ
ﲾﲿ
وَمَنۡ
ﳀ
أَوۡفَىٰ
ﳁ
بِعَهۡدِهِۦ
ﳂ
مِنَ
ﳃ
ٱللَّهِۚ
ﳄﳅ
فَٱسۡتَبۡشِرُواْ
ﳆ
بِبَيۡعِكُمُ
ﳇ
ٱلَّذِي
ﳈ
بَايَعۡتُم
ﳉ
بِهِۦۚ
ﳊﳋ
وَذَٰلِكَ
ﳌ
هُوَ
ﳍ
ٱلۡفَوۡزُ
ﳎ
ٱلۡعَظِيمُ
ﳏ
١١١
ﳐ
Allah şüphesiz, Allah yolunda savaşıp, öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kuran'da söz verilmiş bir hak olarak cennete karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse, yaptığınız alışverişe sevinin; bu büyük başarıdır.
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