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Ash-Shu'ara
96
26:96
قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦
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Orada putlarıyla çekişerek: "Vallahi biz apaçık bir sapıklıkta idik; çünkü biz sizi Alemlerin Rabbine eşit tutmuştuk; bizi saptıranlar ancak suçlulardır; şimdi şefaatçimiz, yakın bir dostumuz yoktur; keşke geriye bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak" derler.
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{مشتومڕی نێوان سەركردەكانو شوێنكەوتوانیان لەناو ئاگری دۆزەخ} [
قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦)
] ئهوان ههموویان لهناو دۆزهخدا دهمهقاڵێ ئهكهن و ئهڵێن: