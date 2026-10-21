Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Ayah 219
Ash-Shu'ara
219
26:219
وتقلبك في الساجدين ٢١٩
وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّـٰجِدِينَ ٢١٩
وَتَقَلُّبَكَ
ﲌ
فِي
ﲍ
ٱلسَّٰجِدِينَ
ﲎ
٢١٩
ﲏ
Senin kalkıp namaz kılanlar arasında bulunduğunu gören, güçlü ve merhametli olan Allah'a güven. Doğrusu O işitir ve bilir.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.