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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Ayah 216
Ash-Shu'ara
216
26:216
فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون ٢١٦
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٦
فَإِنۡ
ﱺ
عَصَوۡكَ
ﱻ
فَقُلۡ
ﱼ
إِنِّي
ﱽ
بَرِيٓءٞ
ﱾ
مِّمَّا
ﱿ
تَعۡمَلُونَ
ﲀ
٢١٦
ﲁ
Sana başkaldırırlarsa: "Yaptıklarınızdan uzağım" de.
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Tafsir Fathul Majid
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