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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Ayah 215
Ash-Shu'ara
215
26:215
واخفض جناحك لمن اتبعك من المومنين ٢١٥
وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٥
وَٱخۡفِضۡ
ﱳ
جَنَاحَكَ
ﱴ
لِمَنِ
ﱵ
ٱتَّبَعَكَ
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱸ
٢١٥
ﱹ
Sana uyan müminleri kanatların altına al.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.