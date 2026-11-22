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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Ayah 21
Ash-Shu'ara
21
26:21
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ٢١
فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًۭا وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢١
فَفَرَرۡتُ
ﱈ
مِنكُمۡ
ﱉ
لَمَّا
ﱊ
خِفۡتُكُمۡ
ﱋ
فَوَهَبَ
ﱌ
لِي
ﱍ
رَبِّي
ﱎ
حُكۡمٗا
ﱏ
وَجَعَلَنِي
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱒ
٢١
ﱓ
Musa: "O işi kasden yaptımsa sapıklardan biri sayılırım. Bu yüzden sizden korkunca aranızdan kaçtım. Sonra, Rabbim bana hikmet verip, beni peygamber yaptı. Başıma kaktığın bu nimet, İsrailoğullarını kendine köle ettiğinden ötürüdür" dedi.
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