Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Ayah 209
Ash-Shu'ara
209
26:209
ذكرى وما كنا ظالمين ٢٠٩
ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٠٩
ذِكۡرَىٰ
ﱐ
وَمَا
ﱑ
كُنَّا
ﱒ
ظَٰلِمِينَ
ﱓ
٢٠٩
ﱔ
Hiçbir kent halkını kendilerine öğüt veren uyarıcılar gelmeden yok etmedik. Biz zalim değiliz.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.