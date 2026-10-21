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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Ayah 198
Ash-Shu'ara
198
26:198
ولو نزلناه على بعض الاعجمين ١٩٨
وَلَوْ نَزَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٩٨
وَلَوۡ
ﲦ
نَزَّلۡنَٰهُ
ﲧ
عَلَىٰ
ﲨ
بَعۡضِ
ﲩ
ٱلۡأَعۡجَمِينَ
ﲪ
١٩٨
ﲫ
Biz Kuran'ı Arapça bilmeyen kimselerden birine indirseydik de o bunları okusaydı yine de ona inanmazlardı.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.