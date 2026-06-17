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Ash-Shu'ara
105
26:105
كذبت قوم نوح المرسلين ١٠٥
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥
ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
Nuh'un milleti peygamberlerini yalanladı.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{گفتوگۆی نێوان نوح پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- و قەومەكەی} [
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥)
] قهومی نوح سهرجهم پێغهمبهرانیان بهدرۆ زانی، (كه باوهڕیان به پێغهمبهرهكهی خۆیان نهبوو وهك ئهوه وایه ههموو پێغهمبهرانیان بهدرۆ زانیبێت).