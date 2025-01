Ndihmë dhe Feedback

Ju lutem kontrolloni FAQ për të parë nëse pyetja juaj tashmë është përgjigjur. Nëse keni nevojë ju mund të na kontaktoni & ne do të bëjmë më të mirën tonë për t'u kthyer tek ju sa më shpejt të jetë e mundur, por vetëm kështu që ju e dini se ne jemi një ekip i vogël kështu që ju lutem të jetë e mirë.

A mund ta shkarkoj Quran.com në kompjuterin tim?

Fatkeqësisht, jo. Ne nuk ofrojmë ende funksionalitet për të shkarkuar faqen tonë të internetit ose Kur'anin në kompjuterin tuaj. Megjithatë, mund të instaloni aplikacionin tonë celular për lexim jashtë linje.

A mund ta shfletoj sajtin në gjuhë të tjera?

Për të ndryshuar gjuhën tuaj të preferuar, ka një menu në këndin e sipërm djathtas në çdo faqe (këndi i sipërm majtas në gjuhët nga e djathta në të majtë). Përdorni këtë menu për të zgjedhur gjuhën tuaj të preferuar.

Gjeta një gabim përkthimi, ku mund ta depozitoj?

Ju lutemi raportoni këtë defekt këtu dhe ne do ta rregullojmë këtë defekt sa më shpejt që të jetë e mundur inshAllah.

Faqja nuk funksionon, si t'ju them?

Kjo nuk është mirë! Nëse sajti nuk funksionon fare ose ndoshta shihni një ekran të bardhë me tekstin "Na falni, diçka shkoi keq", ne e vlerësojmë nëse mund ta raportoni këtu .

Unë jam një zhvillues. Si mund të kontribuoj?

Ju lutemi shikoni faqen e zhvilluesve për më shumë informacion.

Pyetje të lidhura me Islamin/Fikhun/Fetvanë

Quran.com është një mjet leximi, dëgjimi dhe studimi në internet. Ekipi që qëndron pas Quran.com përbëhet nga inxhinierë softuerësh, dizajnerë dhe menaxherë produktesh. Fatkeqësisht, ky është kufizimi i grupit tonë të aftësive, ne nuk kemi dijetarë, imamë apo sheikë si pjesë e ekipit për të ndihmuar me pyetjet e lidhura me Islamin, Fikhun ose Fetvanë. Ne përpiqemi të përmbahemi nga përgjigjja e ndonjërës prej atyre pyetjeve dhe ju këshillojmë të flisni me imamin tuaj lokal në një xhami ose me një sheik.

A është i disponueshëm Tefsir?

Po, ne kemi disa Tefsire. Klikoni në ikonën e treguar pranë çdo ajeti, më pas klikoni në tefisrs. Aplikacioni do t'ju tregojë listën e tefsireve të disponueshme. Klikoni në cdo tefsir që dëshironi të lexoni.

Shto përkthime të tjera

Hapni një numër të ri këtu me të gjitha detajet, lidhja me përkthimin dhe ne do të bëjmë çmos për ta shtuar këtë.

Shtimi i më shumë recituesve

Dërgo më shumë informacion rreth këtij recituesi këtu

A ka Quran.com aplikacion celular?

Po! Ju lutemi vizitoni faqen tonë të aplikacioneve celular për më shumë informacion.