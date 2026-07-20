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As-Sajdah
5
32:5
يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ٥
يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍۢ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍۢ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥
يُدَبِّرُ
ٱلۡأَمۡرَ
مِنَ
ٱلسَّمَآءِ
إِلَى
ٱلۡأَرۡضِ
ثُمَّ
يَعۡرُجُ
إِلَيۡهِ
فِي
يَوۡمٖ
كَانَ
مِقۡدَارُهُۥٓ
أَلۡفَ
سَنَةٖ
مِّمَّا
تَعُدُّونَ
٥
Gökten yere kadar, olan bütün işleri Allah düzenler, sonra, işler sizin hesabınıza göre bin yıl kadar tutan bir gün içinde O'na yükselir.
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Düşünceler Kuran.com'un görüşünü temsil etmemektedir ve bağlamdan çıkarılmamalıdır.
diya ramla
Takip etmek
33 hafta önce
·
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Ayet 32:5
Remember this when I feel like nothing's working because all affairs are with Allah SWT and if all affairs are with Him why should I stress
12
0
Luqman
Takip etmek
5 yıl önce
·
referans
Ayet 32:5
Mashallah just look at this verse how would a man 1400 years ago know about the Speed of Light
' It is the angels who carry out these orders. Those people back then measured the distances neither in kilometers nor in miles but rather by how much time they needed to walk. For example, a village two days away meant a distance equivalent to walking for two days; ten days away meant a distance equivalent to walking for ten days... However in this ve...
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