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As-Sajdah
3
32:3
ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ٣
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًۭا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍۢ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣
أَمۡ
يَقُولُونَ
ٱفۡتَرَىٰهُۚ
بَلۡ
هُوَ
ٱلۡحَقُّ
مِن
رَّبِّكَ
لِتُنذِرَ
قَوۡمٗا
مَّآ
أَتَىٰهُم
مِّن
نَّذِيرٖ
مِّن
قَبۡلِكَ
لَعَلَّهُمۡ
يَهۡتَدُونَ
٣
"Onu peygamberin kendisi uydurdu" diyorlar, öyle mi? Hayır; O, senden önce peygamber gönderilmemiş olan bir milleti uyarman için sana Rabbinden gelen bir gerçektir. Belki artık doğru yolu bulurlar.
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Hana Alasry
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7 yıl önce
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referans
Ayet 32:1-3
Yayınlanan
Muslim American Society
I'm immediately remind of the first two verses of surat Baqara. Both chapters begin with the opening letters 'alif, lam, meem' and both chapters clarify the nature of certainy the Quran holds. Interestingly though, while surat baqara's next verse will emphasize the actions of the believers, the next verse of surat Sajda focuses on the disbelievers. Another difference to note is that in surat baqara, Allah is referring to the Quran as a Book, whil...
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