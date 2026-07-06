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As-Saffat
163
37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣
إِلَّا
مَنۡ
هُوَ
صَالِ
ٱلۡجَحِيمِ
١٦٣
Sizler ve taptığınız şeyler, cehenneme girecek kimseden başkasını Allah'a karşı azdırıcı değilsiniz.
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[
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (١٦٣)
] تهنها مهگهر كهسێك خۆی بهردهوام بێ لهسهر كوفرو خۆی بیهوێ بچێته دۆزهخهوهو دۆزهخ ههڵبژێرێ.