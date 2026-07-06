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As-Saffat
156
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
ﱉ
ﱊ
ﱋ
ﱌ
ﱍ
Yoksa apaçık bir deliliniz mi var?
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