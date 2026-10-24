Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Ayah 138
As-Saffat
138
37:138
وبالليل افلا تعقلون ١٣٨
وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٣٨
وَبِٱلَّيۡلِۚ
ﱶﱷ
أَفَلَا
ﱸ
تَعۡقِلُونَ
ﱹ
١٣٨
ﱺ
Sabah akşam, onların yerleri üzerinden geçersiniz. Akletmez misiniz?
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.