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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Ayah 127
As-Saffat
127
37:127
فكذبوه فانهم لمحضرون ١٢٧
فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٢٧
فَكَذَّبُوهُ
ﱁ
فَإِنَّهُمۡ
ﱂ
لَمُحۡضَرُونَ
ﱃ
١٢٧
ﱄ
Bunun üzerine onu yalanlamışlardı. Allah'ın O'na içten bağlı kulları bir yana, bunların hepsi cehenneme götürüleceklerdi.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.