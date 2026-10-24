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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Ayah 126
As-Saffat
126
37:126
الله ربكم ورب ابايكم الاولين ١٢٦
ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٢٦
ٱللَّهَ
ﲿ
رَبَّكُمۡ
ﳀ
وَرَبَّ
ﳁ
ءَابَآئِكُمُ
ﳂ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﳃ
١٢٦
ﳄ
Milletine: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Biçim verenlerin en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Baal putuna mı taparsınız?" demişti.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.