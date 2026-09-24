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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Rum Ayah 9
Ar-Rum
9
30:9
اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٩
أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩
أَوَلَمۡ
ﱲ
يَسِيرُواْ
ﱳ
فِي
ﱴ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱵ
فَيَنظُرُواْ
ﱶ
كَيۡفَ
ﱷ
كَانَ
ﱸ
عَٰقِبَةُ
ﱹ
ٱلَّذِينَ
ﱺ
مِن
ﱻ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﱼﱽ
كَانُوٓاْ
ﱾ
أَشَدَّ
ﱿ
مِنۡهُمۡ
ﲀ
قُوَّةٗ
ﲁ
وَأَثَارُواْ
ﲂ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲃ
وَعَمَرُوهَآ
ﲄ
أَكۡثَرَ
ﲅ
مِمَّا
ﲆ
عَمَرُوهَا
ﲇ
وَجَآءَتۡهُمۡ
ﲈ
رُسُلُهُم
ﲉ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ
ﲊﲋ
فَمَا
ﲌ
كَانَ
ﲍ
ٱللَّهُ
ﲎ
لِيَظۡلِمَهُمۡ
ﲏ
وَلَٰكِن
ﲐ
كَانُوٓاْ
ﲑ
أَنفُسَهُمۡ
ﲒ
يَظۡلِمُونَ
ﲓ
٩
ﲔ
Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden önce geçmiş kimselerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Ki onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler, yeryüzünü kazıp alt üst ederek onlardan çok imar etmiş kimseydiler ve onlara belgelerle peygamberler gelmişti. Böylece Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı.
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