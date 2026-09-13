Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 9
Ar-Ra'd
9
13:9
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٩
عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ٩
عَٰلِمُ
ﱻ
ٱلۡغَيۡبِ
ﱼ
وَٱلشَّهَٰدَةِ
ﱽ
ٱلۡكَبِيرُ
ﱾ
ٱلۡمُتَعَالِ
ﱿ
٩
ﲀ
Görüleni de görülmeyeni de bilen, yücelerin yücesi büyük Allah'a göre, aranızdan sözü gizleyen ile, açığa vuran ve geceye bürünerek gizlenip gündüzün ortaya çıkan arasında fark yoktur.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.