Arabic Tanweer Tafseer Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 25

(ص-١٣٣)﴿والَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثاقِهِ ويَقْطَعُونَ ما أمَرَ اللَّهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ في الأرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ولَهم سُوءُ الدّارِ﴾ هَذا شَرْحُ حالِ أضْدادِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وهو يَنْظُرُ إلى شَرْحِ مُجْمَلِ قَوْلِهِ ﴿كَمَن هو أعْمى﴾ [الرعد: ١٩]، والجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلى جُمْلَةِ الَّذِينَ يُوفُونَ. ونَقْضُ العَهْدِ: إبْطالُهُ وعَدَمُ الوَفاءِ بِهِ. وزِيادَةُ ﴿مِن بَعْدِ مِيثاقِهِ﴾ زِيادَةٌ في تَشْنِيعِ النَّقْضِ، أيْ مِن بَعْدِ تَوْثِيقِ العَهْدِ وتَأْكِيدِهِ. وتَقَدَّمَ نَظِيرُ هَذِهِ الآيَةِ قَوْلُهُ تَعالى ﴿وما يُضِلُّ بِهِ إلّا الفاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثاقِهِ ويَقْطَعُونَ ما أمَرَ اللَّهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ في الأرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦] في أوائِلِ سُورَةِ البَقَرَةِ. وجُمْلَةُ ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ خَبَرٌ عَنْ ﴿والَّذِينَ يَنْقُضُونَ﴾، وهي مُقابِلُ جُمْلَةِ ﴿أُولَئِكَ لَهم عُقْبى الدّارِ﴾ [الرعد: ٢٢] . والبُعْدُ عَنِ الرَّحْمَةِ والخِزْيِ وإضافَةِ سُوءِ الدّارِ كَإضافَةِ عُقْبى الدّارِ. والسُّوءُ ضِدُّ العُقْبى كَما تَقَدَّمَ.