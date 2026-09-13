Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 2
Ar-Ra'd
2
13:2
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ٢
ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍۢ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ٢
ٱللَّهُ
ﱓ
ٱلَّذِي
ﱔ
رَفَعَ
ﱕ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱖ
بِغَيۡرِ
ﱗ
عَمَدٖ
ﱘ
تَرَوۡنَهَاۖ
ﱙﱚ
ثُمَّ
ﱛ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱜ
عَلَى
ﱝ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱞﱟ
وَسَخَّرَ
ﱠ
ٱلشَّمۡسَ
ﱡ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﱢﱣ
كُلّٞ
ﱤ
يَجۡرِي
ﱥ
لِأَجَلٖ
ﱦ
مُّسَمّٗىۚ
ﱧﱨ
يُدَبِّرُ
ﱩ
ٱلۡأَمۡرَ
ﱪ
يُفَصِّلُ
ﱫ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱬ
لَعَلَّكُم
ﱭ
بِلِقَآءِ
ﱮ
رَبِّكُمۡ
ﱯ
تُوقِنُونَ
ﱰ
٢
ﱱ
Gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz yükselten, sonra arşa hükmeden, her biri belli bir süreye kadar hareket edecek olan Güneş ve Ay'ı buyruğu altına alan, işleri yürüten, ayetleri uzun uzun açıklayan Allah'tır; ola ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.