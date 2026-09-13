Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 1

سوورهتی (رهعد) (واته: ههوره بروسكه) سوورهتێكى مهككى¬یهو (٤٣) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [ المر ] سهبارهت بهو پیتانهی كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكانی قورئانی پیرۆزدا هاتوون له سوورهتی (بهقهره)دا باسمان كرد [ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ] ئاماژهیه بۆ ئایهتهكانی ئهم سوورهته [ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ] وه ئهم قورئانه پیرۆزه كه لهلایهن پهروهردگارتهوه بۆت دابهزیوه حهقهو گومانى تێدا نیه [ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١) ] بهڵام زۆربهی خهڵكی ئیمانیان پێی نیه.