Ajuda e feedback

Verifique o FAQ para ver se sua pergunta já foi respondida. Se necessário, você pode entrar em contato conosco e faremos o possível para entrar em contato com você o mais rápido possível, mas apenas para que você saiba que somos uma equipe pequena, por favor, seja gentil.

Posso baixar o Quran.com para o meu computador?

Infelizmente não. Ainda não fornecemos a funcionalidade de download do nosso site ou do Alcorão para o seu computador. Você pode, no entanto, instalar nosso aplicativo móvel para leitura offline.

Posso navegar no site em outros idiomas?

Para alterar o idioma de sua preferência, há uma lista suspensa no canto superior direito de cada página (canto superior esquerdo nos idiomas da direita para a esquerda). Use esta lista suspensa para escolher seu idioma preferido.

Eu encontrei um bug de tradução, onde eu o arquivo?

Por favor, relate este bug aqui e nós o corrigiremos o mais rápido possível inshAllah.

O site não está funcionando, como posso te dizer?

Isso não é bom! Se o site não estiver funcionando ou se você vir uma tela branca com o texto 'Desculpe, algo deu errado', agradecemos se você puder denunciar aqui .

Sou um desenvolvedor. Como posso contribuir?

Por favor, consulte a página de desenvolvedores para mais informações.

Questões relacionadas com islâmica / Fiqh / Fatwa

Quran.com é uma ferramenta online de leitura, escuta e estudo. A equipe por trás do Quran.com é composta por engenheiros de software, designers e gerentes de produto. Infelizmente, essa é a limitação de nosso conjunto de habilidades, não temos estudiosos, imames ou xeques como parte da equipe para ajudar com questões islâmicas, Fiqh ou Fatwa. Tentamos evitar responder a qualquer uma dessas perguntas e aconselhá-lo a falar com seu imã local em uma mesquita ou com um xeque.

O Tafsir está disponível?

Sim, temos alguns Tafsirs. Clique no ícone mostrado ao lado de cada versículo e, em seguida, clique em tafisrs. O aplicativo irá mostrar uma lista de tafsirs disponíveis. Clique no tafsir que deseja ler.

Adicionar outras traduções

Abra um novo exemplar aqui com todos os detalhes, link para a tradução e faremos o possível para adicioná-lo.

Adicionando mais recitadores

Envie mais informações sobre este recitador aqui

O Quran.com tem um aplicativo móvel?

Sim! Visite nossa página de aplicativos para celular para obter mais informações.