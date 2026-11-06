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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 96
An-Nisa
96
4:96
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ٩٦
دَرَجَـٰتٍۢ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةًۭ وَرَحْمَةًۭ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًا ٩٦
دَرَجَٰتٖ
ﱦ
مِّنۡهُ
ﱧ
وَمَغۡفِرَةٗ
ﱨ
وَرَحۡمَةٗۚ
ﱩﱪ
وَكَانَ
ﱫ
ٱللَّهُ
ﱬ
غَفُورٗا
ﱭ
رَّحِيمًا
ﱮ
٩٦
ﱯ
İnananlardan, özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile, mal ve canlariyle cihad edenleri, mertebece, oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vadetmiştir, ama Allah, cihad edenleri oturanlara, büyük ecirler, dereceler, mağfiret ve rahmetle üstün kılmıştır. Allah bağışlar ve merhamet eder.
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