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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 93
An-Nisa
93
4:93
ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ٩٣
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًۭا مُّتَعَمِّدًۭا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًۭا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًۭا ٩٣
وَمَن
ﲃ
يَقۡتُلۡ
ﲄ
مُؤۡمِنٗا
ﲅ
مُّتَعَمِّدٗا
ﲆ
فَجَزَآؤُهُۥ
ﲇ
جَهَنَّمُ
ﲈ
خَٰلِدٗا
ﲉ
فِيهَا
ﲊ
وَغَضِبَ
ﲋ
ٱللَّهُ
ﲌ
عَلَيۡهِ
ﲍ
وَلَعَنَهُۥ
ﲎ
وَأَعَدَّ
ﲏ
لَهُۥ
ﲐ
عَذَابًا
ﲑ
عَظِيمٗا
ﲒ
٩٣
ﲓ
Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazabetmiş, lanetlemiş ve büyük azab hazırlamıştır.
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